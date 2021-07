Advertising

KattInForma : Medjugorje: grande attesa del Cardinale Sarah al 32° Festival dei Giovani - OrnellaFelici : Mladifest 2021. Il Cardinal Sarah ospite a Medjugorje per l’atteso Festival dei giovani.: “L’arrivo del Cardinale S… - CiaoKarol : Mladifest 2021. Il Cardinal Sarah ospite a Medjugorje per l’atteso Festival dei giovani.: “L’arrivo del Cardinale S… -

Ultime Notizie dalla rete : Medjugorje grande

Il Sussidiario.net

... il Cardinale Stanislaw Dziwisz - ex arcivescovo di Cracovia e dal 1966 al 2005 segretario particolare di Karol Wojtyla Giovanni Paolo II - ha sottolineato come "sia un luogo di......di venir contraddetto non si trova accenno alla salute e all'assistenza mentale MADONNA/ ...testimonianze interessanti che dicono che forse quella legge andava pensata molto più in, ...Una partecipazione davvero speciale accolta con grande gioia a uno degli eventi internazionali più attesi di Medjugorje.Oggi il messaggio della Madonna di Medjugorje, 25 luglio 2021 l'apparizione alla veggente Marija. L'importanza della conversione contro l'inganno di Satana ...