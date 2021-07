Matias Vina è atterrato a Roma. Il video (Di lunedì 26 luglio 2021) Matias Vina è atterrato a Roma pochi minuti fa. Sarà lui il sostituto di Spinazzola dopo il grave infortunio del fresco Campione d’Europa, operazione con il Palmeiras da 11 milioni più 2,5 milioni. Ulteriore e definitiva conferma che qualsiasi tipo di aspetto burocratico con il club brasiliano, per l’uruguaiano classe 1997, sarebbe stato risolto. Ora Vina dovrà osservare un periodo di quarantena, poi potrà mettersi a disposizione di Mourinho. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021)pochi minuti fa. Sarà lui il sostituto di Spinazzola dopo il grave infortunio del fresco Campione d’Europa, operazione con il Palmeiras da 11 milioni più 2,5 milioni. Ulteriore e definitiva conferma che qualsiasi tipo di aspetto burocratico con il club brasiliano, per l’uruguaiano classe 1997, sarebbe stato risolto. Oradovrà osservare un periodo di quarantena, poi potrà mettersi a disposizione di Mourinho. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

