Materiale di compostaggio in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

(Di domenica 25 luglio 2021)

Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio di materiale di compostaggio. Le fiamme sono divampate nella giornata di domenica 25 luglio ad Aicurizio in via Quadri strada per Brentana. Erano da poco passate le 12.15 quando i vigili del fuoco sono ...Un incendio è divampato oggi nel comune di Aicurzio. Ad andare a fuoco del materiale di compostaggio sito in via Quadri, Strada Brentana. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le autobotti di Vimercate e Carate Brianza che hanno domato le fiamme utilizzando gli ...I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti domenica 25 luglio attorno alle 12.15 nel comune di Aicurzio, in via Quadri, Strada per Brentana, pe ...