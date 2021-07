Massa, la ragazza che ha ricevuto per sbaglio 6 dosi di vaccino: “Non mi danno il Green Pass” (Di domenica 25 luglio 2021) Per un errore le hanno somministrato in un colpo solo sei dosi di vaccino anti-Covid e ora – oltre al danno la beffa – le negano il Green Pass. A raccontarlo è lei stessa, Virginia Grilli, 23 anni, laurea triennale in Psicologia clinica e oggi studentessa magistrale all’università di Pisa. “Non sto bene. La mia vita è cambiata radicalmente, mi sembra di vivere nel mondo dei quanti, dove regna l’indeterminazione”, dice in una intervista al Corriere della Sera di oggi, domenica 25 luglio 2021. Tutto ha avuto inizio il 9 maggio scorso, quando all’ospedale Noa di Massa Carrara le è stata ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021) Per un errore le hanno somministrato in un colpo solo seidianti-Covid e ora – oltre alla beffa – le negano il. A raccontarlo è lei stessa, Virginia Grilli, 23 anni, laurea triennale in Psicologia clinica e oggi studentessa magistrale all’università di Pisa. “Non sto bene. La mia vita è cambiata radicalmente, mi sembra di vivere nel mondo dei quanti, dove regna l’indeterminazione”, dice in una intervista al Corriere della Sera di oggi, domenica 25 luglio 2021. Tutto ha avuto inizio il 9 maggio scorso, quando all’ospedale Noa diCarrara le è stata ...

