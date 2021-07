Marotta: 'Sì al Green pass ed eliminiamo il metro di distanza nei posti a sedere allo stadio' (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a tenere banco il dibattito relativo alla capienza negli stadi per la prossima stagione. In tal senso si è espresso Giuseppe Marotta, interpellato dall'Ansa in merito alle decisioni del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a tenere banco il dibattito relativo alla capienza negli stadi per la prossima stagione. In tal senso si è espresso Giuseppe, interpellato dall'Ansa in merito alle decisioni del ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, le parole di #Marotta sul tema della riapertura degli stadi - sportli26181512 : #Marotta: 'No al distanziamento negli stadi. #Inter, persi 120 milioni': L'amministratore delegato dei campioni d'I… - TuttoMercatoWeb : Marotta: 'Sì al Green Pass per accedere allo stadio, oggi rappresenta il massimo della tutela' - teladoiotokyo : Marotta: Stadi? Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro mantenendo il Green Pass:… - mr_kubra : RT @marifcinter: #Marotta: 'So che Dal Pino si sta prodigando in questi giorni per venire incontro a questa esigenza delle società. Sarebbe… -