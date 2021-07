Marotta | «Eliminiamo il distanziamento tra i tifosi allo stadio | danneggia le casse dei club»

(Di domenica 25 luglio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Ansa. Ha criticato ildi un metro tra un posto e l’altro. Norma del governo che porterebbe la capienza degli stadi al 33%, tranne che per quello della Juve, che sarebbe riempito al 50%. “Sarebbe utile eliminare il metro ditra un posto e l’altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti. Con illa capienza, prevista al 50%, verrebbe ridotta al 25/30%. Questa situazione ...

Advertising

veniovanni : RT @napolista: All’Ansa: «In quasi tutti gli stadi la capienza verrebbe ridotta ulteriormente al 25/30%. Teniamo invece l’obbligo del Green… - napolista : All’Ansa: «In quasi tutti gli stadi la capienza verrebbe ridotta ulteriormente al 25/30%. Teniamo invece l’obbligo… - DanyRoss70 : RT @junews24com: Marotta: «Stadi? L'Inter ha perso 120 milioni. Eliminiamo il metro di distanza» - - junews24com : Marotta: «Stadi? L'Inter ha perso 120 milioni. Eliminiamo il metro di distanza» - - sportface2016 : #Inter, #Marotta: 'Eliminiamo il metro di distanziamento allo stadio o non possiamo riaprire al 50%' -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta Eliminiamo

Lo ha detto l'amministratore delegato dell' Inter , Beppe, in un'intervista in cui ha parlato della riapertura al 50% degli stadi: 'Con il distanziamento la capienza, prevista al 50%, ...Lo ha detto l'amministratore delegato dell' Inter , Beppe, in un'intervista in cui ha parlato della riapertura al 50% degli stadi: 'Con il distanziamento la capienza, prevista al 50%, ...Marotta, AD dell'Inter, ha parlato del Green Pass esprimendosi con entusiasmo, mentre sul metro di distanziamento meglio eliminarlo ..."Sarebbe utile eliminare il metro di distanziamento tra un posto e l'altro, tenendo obbligatorio il Green Pass, che in questo momento rappresenta il massimo della tutela per tutti". Così l'ad dell'Int ...