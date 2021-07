Marina, positivi 20 membri equipaggio Amerigo Vespucci (Di domenica 25 luglio 2021) Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica la Marina Militare spiegando di aver "prontamente messo in atto tutte le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Ventidell'dellasono risultati, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica laMilitare spiegando di aver "prontamente messo in atto tutte le ...

