Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria l’attacca “tu sfuggi …” (Di domenica 25 luglio 2021) Abbiamo conosciuto tutti Guenda Goria, ovvero la figlia di Maria Teresa Ruta all’interno del reality il Grande Fratello vip dove ha partecipato insieme alla madre. Ebbene, sembra che proprio in queste settimane Guenda stia vivendo una bellissima storia d’amore insieme ad un giovane ragazzo siciliano di nome Mirko. I due sono molto innamorati l’uno dell’altro e sembrerebbe che lei sia stata già in Sicilia e nello specifico a Mazara del Vallo nella città natale di Mirko, per conoscere la sua famiglia. Al contrario invece il fidanzato sembra non aver ancora conosciuto ... Leggi su baritalianews (Di domenica 25 luglio 2021) Abbiamo conosciuto tutti, ovvero ladiall’interno del reality il Grande Fratello vip dove ha partecipato insieme alla madre. Ebbene, sembra che proprio in queste settimanestia vivendo una bellissima storia d’amore insieme ad un giovane ragazzo siciliano di nome Mirko. I due sono molto innamorati l’uno dell’altro e sembrerebbe che lei sia stata già in Sicilia e nello specifico a Mazara del Vallo nella città natale di Mirko, per conoscere la sua famiglia. Al contrario invece il fidanzato sembra non aver ancora conosciuto ...

Advertising

PasqualeMarro : #MariaTeresaRuta, accusa gravissima dalla figlia: “forse sei tu che…” - carmenpastorse : RT @filippozatti: @julianinza @carmenpastorse Congratulazioni Maria-Teresa! - GiuseppeporroIt : GF VIP, Guenda Goria amareggiata per via di sua madre Maria Teresa Ruta: ecco il motivo #gfvip #guendagoria… - SecolodItalia1 : Incarico presso la Santa Sede per Maria Teresa Bellucci: sarà consulente per la tutela dei minori… - infoitcultura : Guenda Goria furiosa: Maria Teresa Ruta non vuole conoscere il fidanzato -