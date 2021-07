Maria Teresa Ruta, duro attacco della figlia Guenda Goria (Di domenica 25 luglio 2021) Lite tra Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria per colpa della relazione intrapresa dalla giovane ragazza con Mirko Gancitano. Maria Teresa Ruta e Guenda Goria (Instagram e GettyImages)Le abbiamo conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, facevano coppie fino a quando il GF non ha deciso di renderle concorrenti separati. Nella casa abbiamo visto il loro rapporto non facile. Maria Teresa Ruta, la conosciamo, grande volto ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021) Lite trae suaper colparelazione intrapresa dalla giovane ragazza con Mirko Gancitano.(Instagram e GettyImages)Le abbiamo conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, facevano coppie fino a quando il GF non ha deciso di renderle concorrenti separati. Nella casa abbiamo visto il loro rapporto non facile., la conosciamo, grande volto ...

Advertising

Terry31259982 : @iosottoshock Ma per forza deve ostentare nessuno le crede se fosse vero non avrebbe bisogno di dirlo La vera coppi… - IsaeChia : #GfVip 5, Guenda Goria delusa dalla madre Maria Teresa Ruta: ecco perché - zazoomblog : Non ce la faccio più forse tu.... Maria Teresa Ruta umiliata dalla figlia sui giornali. Accusa clamorosa centra il… - renzy_tony : Ciao bella ciao giornata molto ok, Tel.3884998381 Amici del mio CORAZO'N. L'angolo Gioiello D RenaBinca.Fotomontagg… - zazoomblog : “Provo imbarazzo” Guenda Goria che affondo: le dure parole a Maria Teresa Ruta - #“Provo #imbarazzo” #Guenda… -