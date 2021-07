Maria De Filippi su Raffaella Carrà: “Ecco perché era un’icona gay” (Di domenica 25 luglio 2021) Intervistata da La Stampa, Maria De Filippi parla della compianta Raffaella Carrà. perché piaceva tanto alla comunità LGBT+? Per lei è ovvio. Maria De Filippi e Raffaella Carrà (Getty Images e Rai)Maria De Filippi e Raffaella Carrà: due icone intramontabili della televisione, “due bionde che contano” per citare Luca Zanforlin, che occupano un posto speciale nei cuori della comunità LGBT+ a cavallo di due generazioni e più. Nel delicato e talvolta impervio percorso verso ... Leggi su chenews (Di domenica 25 luglio 2021) Intervistata da La Stampa,Deparla della compiantapiaceva tanto alla comunità LGBT+? Per lei è ovvio.De(Getty Images e Rai)De: due icone intramontabili della televisione, “due bionde che contano” per citare Luca Zanforlin, che occupano un posto speciale nei cuori della comunità LGBT+ a cavallo di due generazioni e più. Nel delicato e talvolta impervio percorso verso ...

