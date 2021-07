Mara Venier vuota il sacco sull’ex marito: “Non sai quante gliene ho date…” (Di domenica 25 luglio 2021) La conduttrice Mara Venier ha parlato senza filtri del precedente matrimonio con l’attore Jerry Calà: “L’ho beccato con un’altra…”. Mara Venier (Instagram)L’attore Jerry Calà ha compiuto da poco 70 anni e Mara Venier, ex moglie dell’attore dal 1987, ha deciso di fargli i suoi più sinceri auguri raccontando qualche aneddoto legato alla loro relazione. La Venier “bacchetta” Jerry Calà Mara Venier è stata ospite, da poco, da Silvia Toffanin. Le due, in occasione del 70esimo compleanno del noto attore Jerry Calà, hanno ... Leggi su formatonews (Di domenica 25 luglio 2021) La conduttriceha parlato senza filtri del precedente matrimonio con l’attore Jerry Calà: “L’ho beccato con un’altra…”.(Instagram)L’attore Jerry Calà ha compiuto da poco 70 anni e, ex moglie dell’attore dal 1987, ha deciso di fargli i suoi più sinceri auguri raccontando qualche aneddoto legato alla loro relazione. La“bacchetta” Jerry Calàè stata ospite, da poco, da Silvia Toffanin. Le due, in occasione del 70esimo compleanno del noto attore Jerry Calà, hanno ...

