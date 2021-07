Mara Venier, un brindisi alla salute tra Magalli e Baudo: “Quei bei ricordi… ” – FOTO (Di domenica 25 luglio 2021) La bionda conduttrice Mara Venier rispolvera tra i ricordi e mostra una FOTO che si può definire storica. I fan nel vederla si commuovono. La padrona di casa di Domenica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 luglio 2021) La bionda conduttricerispolvera tra i ricordi e mostra unache si può definire storica. I fan nel vederla si commuovono. La padrona di casa di Domenica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zazoomblog : Mara Venier un brindisi alla salute tra Magalli e Baudo: “Quei bei ricordi… ” – FOTO - #Venier #brindisi #salute… - marcoluci1 : RT @CIAfra73: Live 25 luglio 2021 · Il meglio di #DomenicaIn 2021, quarto appuntamento. Condotto da Mara Venier, in onda alle or... https:/… - CIAfra73 : Live 25 luglio 2021 · Il meglio di #DomenicaIn 2021, quarto appuntamento. Condotto da Mara Venier, in onda alle or.… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: IL MEGLIO DI DOMENICA IN: MARA VENIER INCONTRA RENATO ZERO E OMAGGIA FRANCESCO NUTI - MARCELLOTUTTOC1 : @Corriere Prossimamente sul corriere, il più autorevole quotidiano italiano : 'non crederete dove vive Mara venier… -