Manchester United, pronto il nome per il dopo Pogba (Di domenica 25 luglio 2021) In un’estate di calciomercato anomala e particolare, il Manchester United, dopo aver comprato Sancho, lavora sui rinnovi. dopo aver esteso il contratto di Solskjaer fino al 2024, la dirigenza è al lavoro per rinnovare anche Daniel James, ala gallese classe 1997. Oltre ad acquisti e cessioni, i Red Devils devono anche occuparsi del fronte cessioni. Il nome che circola maggiormente, come ogni estate, è quello di Paul Pogba, messo nel mirino dal PSG. Sapendo la stima che il tecnico norvegese ha nei confronti del francese, il suo addio sarebbe un problema non indifferente da risolvere. Il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) In un’estate di calciomercato anomala e particolare, ilaver comprato Sancho, lavora sui rinnovi.aver esteso il contratto di Solskjaer fino al 2024, la dirigenza è al lavoro per rinnovare anche Daniel James, ala gallese classe 1997. Oltre ad acquisti e cessioni, i Red Devils devono anche occuparsi del fronte cessioni. Ilche circola maggiormente, come ogni estate, è quello di Paul, messo nel mirino dal PSG. Sapendo la stima che il tecnico norvegese ha nei confronti del francese, il suo addio sarebbe un problema non indifferente da risolvere. Il ...

