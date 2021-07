Maltempo: in Liguria domani allerta Gialla per temporali (Di domenica 25 luglio 2021) In Liguria scatta domani alle 6:00 l'allerta Gialla (la più bassa) per temporali. Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria, spiega in una nota Arpal, sta per ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Inscattaalle 6:00 l'(la più bassa) per. Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la, spiega in una nota Arpal, sta per ...

Torna il maltempo su tutta la Liguria con forti temporali. Risparmiato il Ponente Dopo un periodo dal punto di vista meteorologico prettamente estivo, la Liguria sta per vivere una fase instabile con rovesci e temporali localmente anche forti, in particolare sul settore centrale della regione e i versanti Padani. ARPAL ha, dunque, emanato per domani, ...

Maltempo: in Liguria domani allerta Gialla per temporali - Liguria Agenzia ANSA

METEO ITALIA – Primi FORTI TEMPORALI con GRANDINATE e danni; l’evoluzione per le prossime ore Meteo Italia – Nel corso delle prossime ore i temporali insisteranno su Piemonte e Lombardia, risultando localmente di forte intensità. Non si esclude lo sviluppo di supercelle, con associate grandina ...

