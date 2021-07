Maltempo a Grado e Lignano, barche spiaggiate e affondate: pomeriggio di super lavoro per la Guardia Costiera (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gravi irregolarità a bordo, nave moldava bloccata in… I soccorsi in montagna diventano un premio, in… Dai rifiuti inquinanti in mare ai ... Leggi su friulioggi (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gravi irregolarità a bordo, nave moldava bloccata in… I soccorsi in montagna diventano un premio, in… Dai rifiuti inquinanti in mare ai ...

Advertising

albmaiolo : RT @Ansa_Fvg: Maltempo: si alza il mare, soccorsi 5 natanti e 21 persone. Operazioni Cap.Porto Monfalcone e Vvf tra Lignano e Grado #ANSA h… - Ansa_Fvg : Maltempo: si alza il mare, soccorsi 5 natanti e 21 persone. Operazioni Cap.Porto Monfalcone e Vvf tra Lignano e Gra… - AppostaMi : 156 morti in Germania e 176 in Belgio. Purtroppo Lamborghini e Ferrari non sono in grado di passare all'elettrico.… -