Maggetti e Camboni bene nelle tavole dopo la prima giornata

Di domenica 25 luglio 2021 di regate ad Enoshima e buone notizie per la vela azzurra, soprattutto. In una di sole e vento leggero con parecchie oscillazioni sui campi di regata. Sono state ...

... secondo lo spagnolo Angel Granda - Roque (2 - 4 - 13), terzo ex - aequo conil campione ... La cagliaritana Martaè stata protagonista di tre regate di vertice su un campo difficile, ...Enoshima - Comincia bene l'Olimpiade della vela azzurra, con le buone prestazioni dei due windsurfisti. Martaè terza negli RS:X donne, mentre Mattia(4 - 2 - 4) si colloca al quarto posto negli RS:X uomini. Silvia Zennaro (13 - 20 nelle due prove disputate con vento sugli 8 - 10 nodi, ...TOKIO 2020 RS:X, Tokio 2020: bene Maggetti e Camboni redazione. Giornata di sole e vento leggero con parecchie oscillazioni sui campi di regata della vela olimpica a Enoshima. Son ...Si è appena conclusa la prima giornata di regate per quanto concerne la vela alle Olimpiadi di Tokyo. Italia protagonista per il nel windsurf RS:X sia in campo maschile che in quello femminile. Azzurr ...