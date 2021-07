Love is in the air anticipazioni 26 luglio 2021, Eda e Serkan rivelano il loro amore (Di domenica 25 luglio 2021) Le anticipazioni della soap turca Love is in the air in onda alle ore 15:30 su Canale 5, vedono i protagonisti Serkan ed Eda, interpretati da Hande Erçel e Kerem Bürsin, prendere una decisione molto importante per il loro futuro. Infatti entrambi vogliono rivelare alle rispettive famiglie che il loro è un amore vero e che hanno deciso di stare insieme sul serio questa volta. Ma quando i due annunciano la loro relazione, sia Aydan che Ayfer sono contrarie e temono che la loro storia possa portare solo guai. Serkan inoltre inizia ad essere ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 25 luglio 2021) Ledella soap turcais in the air in onda alle ore 15:30 su Canale 5, vedono i protagonistied Eda, interpretati da Hande Erçel e Kerem Bürsin, prendere una decisione molto importante per ilfuturo. Infatti entrambi vogliono rivelare alle rispettive famiglie che ilè unvero e che hanno deciso di stare insieme sul serio questa volta. Ma quando i due annunciano larelazione, sia Aydan che Ayfer sono contrarie e temono che lastoria possa portare solo guai.inoltre inizia ad essere ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - Sellitti_MR : RT @Krydyster: ~ Certo, avrò vissuto tante cose ed altrettante ne farò Ma tra tutte, almeno una cosa, una sola cosa l’ho già avuta Saper… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Oggi pomeriggio vi aspetto a #Salerno al magnifico ‘White on the beach’ c/o Kursaal per un fantastico aperitivo in love musi… -

Ultime Notizie dalla rete : Love the IL CLUB "27" ... di Jimi Endrix degli Experience, di Janis Joplin dei Big Brother and the holding company e di Jim ... nasce con Robert Johnson: ascoltate "Love in vain" ripresa dagli Stones e capirete; ebbene muore a ...

Sulle tracce di Antonio Simon Mossa A partire dalle 22 appuntamento con la versione restaurata di un classico contemporaneo, In the mood for love di Wong Kar Wai, il film che nel 2000 ha sbancato il festival di Cannes, portando a casa ...

Al via Marettimo Italian Film Fest, “We love the sea” con Placido, Romanoff, Roy Paci Itaca Notizie Love Life: Leslie Bibb e Blair Underwood tra le nuove aggiunte al cast della seconda stagione Pioggia di new entry nel cast della seconda stagione di Love Life, la comedy romantica di HBO Max creata da Sam Boyd. Come è noto, i nuovi episodi si popoleranno di nuovi persona ...

Anticipazioni Love is in the Air, grandissimo dolore per Eda: quante sorprese Manca poco alle nuove puntate di 'Love is in the Air': andiamo a vedere ke anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 30 luglio.

... di Jimi Endrix degli Experience, di Janis Joplin dei Big Brother andholding company e di Jim ... nasce con Robert Johnson: ascoltate "in vain" ripresa dagli Stones e capirete; ebbene muore a ...A partire dalle 22 appuntamento con la versione restaurata di un classico contemporaneo, Inmood fordi Wong Kar Wai, il film che nel 2000 ha sbancato il festival di Cannes, portando a casa ...Pioggia di new entry nel cast della seconda stagione di Love Life, la comedy romantica di HBO Max creata da Sam Boyd. Come è noto, i nuovi episodi si popoleranno di nuovi persona ...Manca poco alle nuove puntate di 'Love is in the Air': andiamo a vedere ke anticipazioni degli episodi in onda dal 26 al 30 luglio.