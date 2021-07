(Di domenica 25 luglio 2021) Sono ia spingere le vaccinazioni in Italia. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono staticon la prima dose o la dose unica postquasi 350mila under ...

Advertising

LegaSalvini : Massimiliano Fedriga: «Un'importante novità scientifica potrebbe rendere la lotta al Coronavirus meno difficile: sv… - LegaSalvini : ++ UN'OTTIMA NOTIZIA ++ ?? IL TEMPO: 'ARRIVA L'ANTICORPO MONOCLONALE ITALIANO CHE SCONFIGGE TUTTE LE VARIANTI DEL CO… - Simona65531146 : RT @MediasetTgcom24: Lotta al Covid, sprint dei giovani: 124 vaccinati nell'ultima settimana #vaccini - PescaAngela : RT @LolloNicolao: In tempi di #covid e #crisi economica conviene puntare sull'#agrifood. I numeri del #boom di questo settore nel 2021 sul… - MediasetTgcom24 : Lotta al Covid, sprint dei giovani: 124 vaccinati nell'ultima settimana #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid

Il Sole 24 ORE

Sono i giovani a spingere le vaccinazioni in Italia. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica postquasi 350mila under 30, 118mila tra i 12 e i 19 anni. Le vaccinazioni tra i più giovani crescono ad un ritmo triplo rispetto a quelle degli adulti tra i 50 e i 69 anni: 124mila vaccinati nell'......saper mobilitare energie positive di solidarietà come è avvenuto nell'ultimo anno di pandemia...sistemi alimentari tradizionali secondo l'Ispra e garantiscono un contributo importante alla...Sono i giovani a spingere le vaccinazioni in Italia. Negli ultimi 7 giorni, forse anche per l'effetto Green Pass, sono stati vaccinati con la prima dose o la dose unica post Covid quasi 350mila under ...StampaLa Commissione Europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti, definiti “promettenti” nella lotta contro il Covid-19. Quattro di queste terapie sono basate su anticorpi monoclonal ...