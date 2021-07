Loredana Bertè, lo sfogo sulle sue condizioni di salute: “Non c’è nessuna emergenza” (Di domenica 25 luglio 2021) Loredana Bertè è pronta a partire con il suo nuovo tour, Figlia di…, che la porterà a esibirsi in tante città del nostro paese con la sua musica. Nei giorni scorsi però la cantante aveva comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico “a causa del persistere di alcuni malesseri fisici”, come riportava il comunicato ufficiale diffuso sui suoi profili ufficiali. Sebbene non si trattasse di un grave problema di salute, la Bertè ha dovuto comunque sottoporsi a un piccolo intervento che l’ha costretta a rimandare la prima data della sua tournée prevista per lo scorso 23 luglio. La cantante oggi è in ... Leggi su dilei (Di domenica 25 luglio 2021)è pronta a partire con il suo nuovo tour, Figlia di…, che la porterà a esibirsi in tante città del nostro paese con la sua musica. Nei giorni scorsi però la cantante aveva comunicato che avrebbe dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico “a causa del persistere di alcuni malesseri fisici”, come riportava il comunicato ufficiale diffuso sui suoi profili ufficiali. Sebbene non si trattasse di un grave problema di, laha dovuto comunque sottoporsi a un piccolo intervento che l’ha costretta a rimandare la prima data della sua tournée prevista per lo scorso 23 luglio. La cantante oggi è in ...

