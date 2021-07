Longo Borghini, atto di forza: un finale che vale il bronzo! Oro alla Kiesenhofer (Di domenica 25 luglio 2021) Doveva essere la gara della Van Vleuten e della squadra olandese composta anche dalla campionessa uscente di Rio Van der Breggen, ma il pronostico è stato smentito. La prova olimpica di ciclismo in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Doveva essere la gara della Van Vleuten e della squadra olandese composta anche dcampionessa uscente di Rio Van der Breggen, ma il pronostico è stato smentito. La prova olimpica di ciclismo in ...

Advertising

Coninews : ELISAAAAAAA! ?? Terza medaglia azzurra a #Tokyo2020! Elisa Longo Borghini è di BRONZO nella prova in linea di cicli… - Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - sportface2016 : +++ELISA LONGO BORGHINI MEDAGLIA DI BRONZO NELLA PROVA IN LINEA DEL CICLISMO SU STRADA. TERZA MEDAGLIA PER L'… - aldoceccarelli : RT @CucchiRiccardo: Splendida la medaglia di bronzo di Elisa Longo #Borghini. #ciclismo #GiochiOlimpici #Tokio2020 - AlMazza64 : RT @Sportellate_it: Ecco la terza medaglia azzurra alle Olimpiadi di Tokyo. Si aggiudica il bronzo nella prova in linea di ciclismo Elisa L… -