Lo schianto violento | poi il silenzio Dramma durante le prime ore del giorno | Adrian muore a 26 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 25 luglio 2021) Brutto, terribile incidente quello che ha colpito la comunità di Massa e Cozzile, un paesino in provincia di Pistoia che ospita circa 7mila anime.Honciuca 26: la sua auto accartocciata sulla strada fa impressione. Altri due amici feriti e sotto choc. Questo è iltico bilancio della tragedia avvenuta all’alba del 25 luglio 2021 poco dopo le 6 in via del Ponte alla Ciliegia, a Marginone, in corrispondenza dell’intersezione con via di ponte ai pini. A guidare era un giovane di Massa e Cozzile e amico diHonciuc, stava percorrendo la strada che da Marginone va in direzione ...