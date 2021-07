Advertising

infoitsport : Livorno, si infortuna su una scogliera: recuperato dall’elicottero -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno infortuna

Il Sole 24 ORE

Sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti con il Drago VF63 ieri pomeriggio a Sassoscritto, a, per il recupero di un ragazzo infortunato su una scogliera. Il giovane non riusciva a muoversi, è stato agganciato con l'elicottero. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALEPoi sicome detto Magni e negli ultimi minuti i Dragons mollano per il finale 74 a 66. ... Marini 4, Zardo; Allenatore Pinelli, Assistenti Gabbiani e Parretti Arbitri: Sposito die ...(LaPresse) Sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti con il Drago VF63 ieri pomeriggio a Sassoscritto, a Livorno, per il recupero di un ragazzo infortunato su una scogliera. Il giovane ...Ancona, 24 luglio 2021 - Morto sul colpo mentre stava facendo le pulizie all'Ego Hotel a Torrette di Ancona: aveva 43 anni ed era di origini romene. Il dipendente è precipitato per quattro o cinque me ...