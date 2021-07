LIVE Tuffi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani si giocano una medaglia (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA della finale olimpica del sincro femminile dai tre metri. Programma, orari, tv e streaming Domenica 25 Luglio – Gli Italiani in gara Domenica 25 luglio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Si parte con il sincro femminile dai tre metri, con l’Italia che punta tutto su Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. E’ la gara probabilmente più attesa dalla squadra azzurra, anche perchè la ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.50 Buongiorno e benvenuti alladella finale olimpica del sincro femminile dai tre metri. Programma, orari, tv e streaming Domenica 25 Luglio – Gli Italiani in gara Domenica 25 luglio Buongiorno e benvenuti alladella prima giornata deialledi. Si parte con il sincro femminile dai tre metri, con l’Italia che punta tutto su Elenae Chiara. E’ la gara probabilmente più attesa dalla squadra azzurra, anche perchè la ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Tuffi Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani se la giocano per una medaglia - #Tuffi #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tuffi 3 metri trampolino sincronizzato femminile: aggiornamenti in DIRETTA - #Tokyo #tuffi… -