LIVE – Tokyo 2020, Canoa slalom: qualificazioni K1 femminile con Horn in DIRETTA (Di domenica 25 luglio 2021) La DIRETTA testuale delle qualificazioni del K1 femminile per quanto riguarda la Canoa slalom alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie Horn: l’atleta della Marina Militare sarà al cancelletto di partenza alle ore 7.47 italiane per la prima “run” e alle 9.55 per la seconda. Al Kasai Canoe slalom Center si va in azione a partire dalle ore 7:30 di domenica 25 luglio. Al termine di questa prima fase, martedì 27 luglio andranno in scena semifinale e finale. Sportface.it vi terrà compagnia con una ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Latestuale delledel K1per quanto riguarda laalle Olimpiadi di. La prima a scendere in acqua sarà la nostra Stefanie: l’atleta della Marina Militare sarà al cancelletto di partenza alle ore 7.47 italiane per la prima “run” e alle 9.55 per la seconda. Al Kasai CanoeCenter si va in azione a partire dalle ore 7:30 di domenica 25 luglio. Al termine di questa prima fase, martedì 27 luglio andranno in scena semifinale e finale. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Eurosport_IT : ?????????? Iniziati ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo! ?? Segui la cerimonia d'apertura LIVE su… - Eurosport_IT : Da Gabriele Detti a Odette Giuffrida, ai debutti delle nazionali di pallanuoto, basket e volley femminile: sarà un'… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 18-18 volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Russia #18-18 #volley… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: l’Italia apre le danze! Vanessa Ferrari guida le Fate -… -