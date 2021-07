LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia bene Diana Bacosi, attardata Chiara Cainero (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.40 Diana Bacosi e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le prime 20 tiratrici ad aver fatto 25/25. Diciottesima Chiara Cainero con 22/25. Ora prima serie di piattelli per tutte le altre atlete in gara. 02.30 Diana Bacosi in testa con 23/23, Chiara Cainero a quota 20/23. 02.20 In corso la prima serie dello skeet femminile: nel primo gruppo al momento Chiara Cainero ha fatto 14/15, Diana Bacosi 15/15. 02.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.40e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le prime 20 tiratrici ad aver fatto 25/25. Diciottesimacon 22/25. Ora prima serie di piattelli per tutte le altre atlete in gara. 02.30in testa con 23/23,a quota 20/23. 02.20 In corso la prima serie dello skeet femminile: nel primo gruppo al momentoha fatto 14/15,15/15. 02.00 ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tiro a volo: qualificazioni skeet maschile in DIRETTA - #Tokyo #volo: #qualificazioni #skeet - sportface2016 : Tra qualche minuto l'#Italia femminile di #TiroConArco sfiderà la #GranBretagna negli ottavi di finale. Segui il LI… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri nello skeet - #Olimpiadi #Tokyo… - zazoomblog : LIVE Tiro a segno Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marco Suppini insegue la finale nella carabina 10 metri - #segno… -