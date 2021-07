LIVE Tiro a volo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi 75/75, molto attardata Cainero. Terzo Cassandro, rischia Rossetti (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.15 La nostra DIRETTA termina qui, appuntamento al prossimo LIVE. Grazie per averci seguito, buona giornata da OA Sport. 09.12 Tammaro Cassandro fa 25/25 e si porta in terza posizione con 74/75! rischia invece Gabriele Rossetti, 16° con 72/75. Sono in 5 a quota 74, dunque Rossetti è a due piattelli dall’ultimo dei virtualmente qualificati. Cassandro, comunque, non ha ancora margine sul settimo posto. Domani sarà una qualifica tutta da vivere. 08.36 Inizia bene Cassandro: ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.15 La nostratermina qui, appuntamento al prossimo. Grazie per averci seguito, buona giornata da OA Sport. 09.12 Tammarofa 25/25 e si porta in terza posizione con 74/75!invece Gabriele, 16° con 72/75. Sono in 5 a quota 74, dunqueè a due piattelli dall’ultimo dei virtualmente qualificati., comunque, non ha ancora margine sul settimo posto. Domani sarà una qualifica tutta da vivere. 08.36 Inizia bene: ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - _starshineforju : La rai mi piglia per il culo, mi vuole far vedere la replica del 6 a 0 della Corea contro di noi al tiro con l'arco… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bacosi in testa molto attardata Cainero. Cassandro davanti a Rossetti… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: inizia bene Bacosi attardata Cainero. Cassandro davanti a Rossetti. -… - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: le azzurre cercano il miracolo nella prova a squadre - #l’arco… -