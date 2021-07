LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Volpi si arrende a Deriglazova e lotterà per il bronzo, attesa per Santarelli! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 11:23 La seconda semifinale sarà tra l’americana Lee Kiefer e la russa Larisa Korobeynikova. 11:20 Azzurre oltremodo sfortunate con il sorteggio, per quelli che sono i valori in campo la semifinale appena svoltasi era un incontro degno di una finale. Deriglazova non ha rivali in questa fase storica, nonostante ciò Alice ha venduto cara la pelle, l’augurio è che possa recuperare mentalmente per giocarsi il bronzo. 10-15 Finisce qui, Inna Deriglazova in finale, Alice Volpi si giocherà il bronzo. 10-14 Alice resiste, concentrata l’azzurra! 9-14 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIV 11:23 La seconda semifinale sarà tra l’americana Lee Kiefer e la russa Larisa Korobeynikova. 11:20 Azzurre oltremodo sfortunate con il sorteggio, per quelli che sono i valori in campo la semifinale appena svoltasi era un incontro degno di una finale.non ha rivali in questa fase storica, nonostante ciò Alice ha venduto cara la pelle, l’augurio è che possa recuperare mentalmente per giocarsi il. 10-15 Finisce qui, Innain finale, Alicesi giocherà il. 10-14 Alice resiste, concentrata l’azzurra! 9-14 ...

