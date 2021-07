LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Volpi e Santarelli si giocano il bronzo (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:20 La seconda semifinale della spada maschile sarà tra l’ucraino Igor Reizlin e il francese Romain Cannone. 10-15 Finita. Il campione iridato vola in finale, Andrea Santorelli si giocherà il bronzo. 10-14 Siklosi ad una stoccata dalla finale. 10-13 Cambia arma l’azzurro. 10-13 Svaniscono i sogni di Santarelli, 3 stoccate in 22 secondi sono difficilmente recuperabili nella spada. 10-12 Stoccata pesante per Siklosi, mancano 41 secondi al termine. 10-11 Parata e risposta per Siklosi. 10-10 ANDREA Santarelli COLPISCE AL PETTO!!! 9-10 A SEGNOOOO ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 La seconda semifinale della spada maschile sarà tra l’ucraino Igor Reizlin e il francese Romain Cannone. 10-15 Finita. Il campione iridato vola in finale, Andrea Santorelli si giocherà il. 10-14 Siklosi ad una stoccata dalla finale. 10-13 Cambia arma l’azzurro. 10-13 Svaniscono i sogni di, 3 stoccate in 22 secondi sono difficilmente recuperabili nella spada. 10-12 Stoccata pesante per Siklosi, mancano 41 secondi al termine. 10-11 Parata e risposta per Siklosi. 10-10 ANDREACOLPISCE AL PETTO!!! 9-10 A SEGNOOOO ...

