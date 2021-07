LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca ad Alice Volpi, sfida proibitiva a Deriglazova, attesa per Santarelli! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Dritta al petto Deriglazova. 1-1 BENE Alice, ATTACCO NO, CONTRATTACCO SI! 0-1 La prima stoccata è per Deriglazova. 10:59 SI PARTE! 10:57 Orami ci siamo, le atlete stanno per fare ingresso in pedana, la tensione sale! 10:54 Ripercorriamo il percorso che ha portato in semifinale Volpi: l’azzurra ha passeggiato ai sedicesimi contro contro l’ungherese Kata Kondricz (15-5), prima di soffrire oltremodo oltremodo agli ottavi contro la tedesca Leonie Ebert (15-13) e per poi sconfiggere ai quarti di finale la compagna di squadra Arianna ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Dritta al petto. 1-1 BENE, ATTACCO NO, CONTRATTACCO SI! 0-1 La prima sta è per. 10:59 SI PARTE! 10:57 Orami ci siamo, le atlete stanno per fare ingresso in pedana, la tensione sale! 10:54 Ripercorriamo il percorso che ha portato in semifinale: l’azzurra ha passeggiato ai sedicesimi contro contro l’ungherese Kata Kondricz (15-5), prima di soffrire oltremodo oltremodo agli ottavi contro la tedesca Leonie Ebert (15-13) e per poi sconfiggere ai quarti di finale la compagna di squadra Arianna ...

