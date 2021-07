LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Santarelli avanza nella spada. Errigo e Volpi agli ottavi nel fioretto. Batini eliminata (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.13 L’ungherese Siklosi batte il cinese Dong 15-9. 5.11 Vittoria meritata e convincente di Santarelli che stacca il pass per gli ottavi di finale. 5.10 VINCEEEEEEE DANIELE SantarelliIIIIIII!!!!! L’AZZURRO VOLA agli ottavi DI FINALE DELLA spada MASCHILE IMPONENDOSI SUL RUSSO KHODOS COL PUNTEGGIO DI 15-10. 5.08 Santarelli A UN PASSO DALLA VITTORIA. IL SECONDO PERIODO SI CHIUDE 14-10 IN FAVORE DELL’AZZURRO. 5.06 DOPPIA STOCCATA DI Santarelli CHE ALLUNGA FINO AL 13-8. 5.05 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.13 L’ungherese Siklosi batte il cinese Dong 15-9. 5.11 Vittoria meritata e convincente diche stacca il pass per glidi finale. 5.10 VINCEEEEEEE DANIELEIIIIIII!!!!! L’AZZURRO VOLADI FINALE DELLAMASCHILE IMPONENDOSI SUL RUSSO KHODOS COL PUNTEGGIO DI 15-10. 5.08A UN PASSO DALLA VITTORIA. IL SECONDO PERIODO SI CHIUDE 14-10 IN FAVORE DELL’AZZURRO. 5.06 DOPPIA STOCCATA DICHE ALLUNGA FINO AL 13-8. 5.05 ...

