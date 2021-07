LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Santarelli avanza nella spada. Errigo ai quarti di finale: l’Italia sogna il derby con Volpi! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.18 Intanto conquistano i quarti di finale anche la canadese Ryan che ha battuto 15-9 Adelina Zagidullina e Inna Derizlagova e Fanni Kreiss contro vincendo per 15-10. 7.15 Arianna Errigo da sballo nel match di ottavi di finale! L’atleta azzurra batte la canadese Jessica Zi Jia Guo e vola ai quarti di finale: l’Italia spera nel derby! 15-8 Errigo VINCE E VOLA AI quarti DI finale!!!! 14-8 Attacco vincente della canadese. 14-7 Prova ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.18 Intanto conquistano idianche la canadese Ryan che ha battuto 15-9 Adelina Zagidullina e Inna Derizlagova e Fanni Kreiss contro vincendo per 15-10. 7.15 Ariannada sballo nel match di ottavi di! L’atleta azzurra batte la canadese Jessica Zi Jia Guo e vola aidispera nel! 15-8VINCE E VOLA AIDI!!!! 14-8 Attacco vincente della canadese. 14-7 Prova ...

