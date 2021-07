LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: esordio favoloso per Arianna Errigo che annichilisce Yara Elsharkawy. A breve in pedana Martina Batini (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.07 Si è concluso anche l’assalto tra la statunitense Kiefer che ha vinto 15-4 sulla rappresentante di Singapore Berthier. 3.05 Un esordio fantastico per l’azzurra!!!!!! Tra circa 20 minuti in pedana Martina Batini. 3.04 Arianna Errigo STRAVINCE IL PRIMO ASSALTO CONTRO Yara Elsharkawy IMPONENDOSI COL PUNTEGGIO DI 15-2. 3.02 SI SBLOCCA L’EGIZIANA MA L’AZZURRA CONTINUA A DOMINARE: 13-2. 3.01 NON C’E’ STORIA Arianna Errigo E’ FAVOLOSA: 11-0. 3.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.07 Si è concluso anche l’assalto tra la statunitense Kiefer che ha vinto 15-4 sulla rappresentante di Singapore Berthier. 3.05 Unfantastico per l’azzurra!!!!!! Tra circa 20 minuti in. 3.04STRAVINCE IL PRIMO ASSALTO CONTROIMPONENDOSI COL PUNTEGGIO DI 15-2. 3.02 SI SBLOCCA L’EGIZIANA MA L’AZZURRA CONTINUA A DOMINARE: 13-2. 3.01 NON C’E’ STORIAE’ FAVOLOSA: 11-0. 3.00 ...

