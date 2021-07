LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Errigo e Volpi volano agli ottavi nel fioretto. Batini eliminata all’esordio (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.40 Al prossimo turno Volpi affronterà la tedesca Ebert! 4.39 ESORDIO PERFETTO PER ALICE Volpi CHE VINCE 15-5 E VOLA agli ottavi!!!! 4.37 BOTTA E RISPOSTA TRA Volpi E L’UNGHERESE, CON L’AZZURRA AVANTI 13-5. 4.36 L’AZZURRA GESTISCE ALLA GRANDE LA SITUAZIONE E SI PORTA SULL’11-3. 4.35 ALICE Volpi CONTINUA A TENERE IN MANO LA SITUAZIONE: 9-3. 4.33 SI CHIUDE COSI’ IL PRIMO PERIODO. Volpi AVANTI 7-2. 4.31 ALICE Volpi INCONTENIBILE! L’AZZURRA ALLUNGA FINO AL 7-2. 4.30 BRAVISSIMA ALICE ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.40 Al prossimo turnoaffronterà la tedesca Ebert! 4.39 ESORDIO PERFETTO PER ALICECHE VINCE 15-5 E VOLA!!!! 4.37 BOTTA E RISPOSTA TRAE L’UNGHERESE, CON L’AZZURRA AVANTI 13-5. 4.36 L’AZZURRA GESTISCE ALLA GRANDE LA SITUAZIONE E SI PORTA SULL’11-3. 4.35 ALICECONTINUA A TENERE IN MANO LA SITUAZIONE: 9-3. 4.33 SI CHIUDE COSI’ IL PRIMO PERIODO.AVANTI 7-2. 4.31 ALICEINCONTENIBILE! L’AZZURRA ALLUNGA FINO AL 7-2. 4.30 BRAVISSIMA ALICE ...

