LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | bronzi Zanni | Giuffrida e Longo Borghini | Italia sesta nel medagliere

(Di domenica 25 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 25 LUGLIO –– AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 2, ma in Giappone si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 18 titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada femminile, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - Eurosport_IT : Da Gabriele Detti a Odette Giuffrida, ai debutti delle nazionali di pallanuoto, basket e volley femminile: sarà un'… - fanpage : #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - zazoomblog : Olimpiadi Tokyo 2020 Longo Borghini e Giuffrida doppio bronzo! Record nella 4x100. Zanni terzo! LIVE - #Olimpiadi… - Fprime86 : RT @SkySport: Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Zanni bronzo nel sollevamento pesi -67kg #SkySport #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

Sky Sport

...canturini Sorride la pallacanestro italiana che bagna il suo ritorno dopo 17 anni alle... Tutte le partite della Nazionale maschile saranno in diretta su Rai Due (durante ilpotranno ...di Claudio Franceschini) Risultati Volley Beach Volley/Tokyo 2020, diretta: bene Lupo - Nicolai! DIRETTA ITALIA MESSICO SOFTBALL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE2020 ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 25 LUGLIO - MEDAGLIERE - AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno ...