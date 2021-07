LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | bene il volley femminile | Vanessa Ferrari emoziona | avanzano Errigo e Volpi

(Di domenica 25 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 25 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 2, ma in Giappone si è già alla quinta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 18 titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - Eurosport_IT : Da Gabriele Detti a Odette Giuffrida, ai debutti delle nazionali di pallanuoto, basket e volley femminile: sarà un'… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre avanti 2-0 nel volley, Italia ai quarti nel tiro con l'arco - infoitsport : LIVE Italia-Russia 2-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre convincono nel secondo parziale! - infoitsport : LIVE Olimpiadi, pallavolo donne: Italia-Russia 1-0. Nel surf Fioravanti ai ripescaggi -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

La Gazzetta dello Sport

... nel judo con Odette Giuffrida e nel tiro con l'arco femminile APPROFONDIMENTILe speranze italiane di medagliaVito Dell'Aquila, è festa grande a MesagneVito Dell'...Riepilogo prima giornata - I tabelloni di Odette Giuffrida e Manuel Lombardo - I favoriti gara per gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella seconda giornata di gara del ...La diretta testuale delle qualificazioni femminili di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. E’ tempo di scendere in pedana per la squadra femminile azzurra della ginnastica artistica ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRE TTA LIVE testuale di Francia-USA, match valido per la prima giornata del torneo di basket maschil ...