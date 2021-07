LIVE Motocross MXGP, GP Repubblica Ceca in DIRETTA: Prado si aggiudica Gara-1 dinanzi a Gajser. Sesto posto per Cairoli (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 15:43 Eccoci ritrovati dalla Repubblica Ceca, pronti per seguire l’avvicinamento alla partenza di Gara 2! Ore 14,15 – Si chiude qui la DIRETTA di Gara-1 del Gran Premio della Repubblica Ceca di Motocross, classe MXGP. Appuntamento alle 16 con una importantissima Gara-2. Ore 14,10 – LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA 1 -Tim Gajser (SLO, Honda) 188 punti 2 – Romain Febvre (FRA, Kawasaki) 163 punti 3 – Antonio Cairoli (ITA, KTM) ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Eccoci ritrovati dalla, pronti per seguire l’avvicinamento alla partenza di2! Ore 14,15 – Si chiude qui ladi-1 del Gran Premio delladi, classe. Appuntamento alle 16 con una importantissima-2. Ore 14,10 – LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA 1 -Tim(SLO, Honda) 188 punti 2 – Romain Febvre (FRA, Kawasaki) 163 punti 3 – Antonio(ITA, KTM) ...

Advertising

infoitsport : LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Cairoli compie un'impresa titanica e vince gara-2!!! 2° Gajser, ko Herli… - infoitsport : LIVE Motocross, GP Olanda MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli vince gara-2 e resta in corsa per il titolo! La classifica… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: gara-2 alle 16.10 Cairoli punta al podio - #Motocross #Olanda #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: Coldenhoff e Herlings prendono la vetta di Gara-1 Cairoli 14° -… - zazoomblog : LIVE Motocross GP Olanda MXGP in DIRETTA: tutto pronto per Gara-1 Cairoli sfida Gajser e Herlings - #Motocross… -