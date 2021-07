LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida scende sul tatami per la finale per il bronzo! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Un solo precedente tra Giuffrida e Pupp, nei quarti di finale degli Europei di tre mesi fa, dove l’azzurra si impose per poi arrivare fino al bronzo. 11.21 In corso le operazioni di disinfettazione del tatami. 11.18 E’ il momento di Odette Giuffrida, l’azzurra affronterà l’ungherese Reka Pupp nella finale per il bronzo. 11.17 Hifumi Abe trova l’ippon e affronerà dunque il georgiano Margvelashvili nella finale per l’oro che chiuderà il programma odierno. 11.16 Cargnin aggressivo con Abe che si ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 Un solo precedente trae Pupp, nei quarti didegli Europei di tre mesi fa, dove l’azzurra si impose per poi arrivare fino al bronzo. 11.21 In corso le operazioni di disinfettazione del. 11.18 E’ il momento di, l’azzurra affronterà l’ungherese Reka Pupp nellaper il bronzo. 11.17 Hifumi Abe trova l’ippon e affronerà dunque il georgiano Margvelashvili nellaper l’oro che chiuderà il programma odierno. 11.16 Cargnin aggressivo con Abe che si ...

markorgull : Ma questo Budokan del Judo è lo stesso posto dei vari Live At Budokan di svariate band? - zazoomblog : Tokyo 2020 la seconda giornata live Longo Borghini è di bronzo nel ciclismo: Giuffrida sconfitta in semifinale nel… - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020, terza medaglia: Longo Borghini è bronzo! Judo, Giuffrida per il terzo posto LIVE - Kiarachanel88 : RT @SkySport: #Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Giuffrida, finale per il bronzo nel judo #SkySport #Tokyo2020 #Judo https:… - SkySport : #Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: #Giuffrida, finale per il bronzo nel judo #SkySport #Tokyo2020… -