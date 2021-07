LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida conquista il bronzo nei -52 kg! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Inizia la finale. 11.43 Ora in programma la finale per l’oro nel -52 femminile tra la giapponese Uta Abe e la francese Amandine Bouchard. 11.42 E’ bronzo GILES! La britannica vince per ippon con la svizzera Kocher. 11.41 1’18” al termine con la britannica in vantaggio. 11.40 Giles trova il waza-ari con 2 minuti sul cronometro. 11.36 Ora la seconda finale per il bronzo tra la britannica Giles e la svizzera Kocher. 11.34 Nella patria del Judo Odette Giuffrida conquista la sua seconda medaglia olimpica dopo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Inizia la finale. 11.43 Ora in programma la finale per l’oro nel -52 femminile tra la giapponese Uta Abe e la francese Amandine Bouchard. 11.42 E’GILES! La britannica vince per ippon con la svizzera Kocher. 11.41 1’18” al termine con la britannica in vantaggio. 11.40 Giles trova il waza-ari con 2 minuti sul cronometro. 11.36 Ora la seconda finale per iltra la britannica Giles e la svizzera Kocher. 11.34 Nella patria della sua seconda medaglia olimpica dopo ...

