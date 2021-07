LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida conquista il bronzo nei -52 kg, Manuel Lombardo chiude quinto nei -66 kg! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.11 Cargnin si porta in vantaggio trovando un waza-ari. 12.10 Shido per Shmailov. 12.07 Ci sarà ora la seconda finale per il bronzo tra l’israeliano Shmailov e il brasiliano Cargnin. 12.05 Confermata la vittoria di An Baul che conquista la medaglia di bronzo, Lombardo chiude dunque quinto. 12.04 Il coreano trova l’ippon, perplesso Manuel Lombardo che guarda verso gli arbitri. 12.03 Siamo arrivati a metà dei 4 minuti di tempo regolamentare. 12.02 An Baul prova l’entrata dopo un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Cargnin si porta in vantaggio trovando un waza-ari. 12.10 Shido per Shmailov. 12.07 Ci sarà ora la seconda finale per iltra l’israeliano Shmailov e il brasiliano Cargnin. 12.05 Confermata la vittoria di An Baul chela medaglia didunque. 12.04 Il coreano trova l’ippon, perplessoche guarda verso gli arbitri. 12.03 Siamo arrivati a metà dei 4 minuti di tempo regolamentare. 12.02 An Baul prova l’entrata dopo un ...

fanpage : #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - Quotidianinet : Olimpiadi di Tokyo in diretta: Giuffrida bronzo nel judo, Vanessa Ferrari prima nella ginnastica artistica - mojimoji1366 : RT @fanpage: #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - AdalucDe : RT @fanpage: #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici - LamentoMi : RT @fanpage: #Tokyo2020, quarta medaglia per l'Italia con Odette Giuffrida #Judo #giochiolimpici -