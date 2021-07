LIVE Italia-Usa, Olimpiadi Basket 3×3 in DIRETTA: sfida alle maestre statunitensi! (Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del torneo di Basket 3×3 femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021 tra l’Italia e gli USA. Penultima giornata della fase a gironi per il Basket 3×3 femminile e l’Italia oggi può conquistare matematicamente l’accesso ai quarti di finale. Non sarà facile oggi, con le azzurre che dopo le due vittorie e due sconfitte delle prime giornate affrontano due squadre ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 26 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel torneo di3×3 femminile delledi Tokyo 2021 tra l’e gli USA. Penultima giornata della fase a gironi per il3×3 femminile e l’oggi può conquistare matematicamente l’accesso ai quarti di finale. Non sarà facile oggi, con le azzurre che dopo le due vittorie e due sconfitte delle prime giornate affrontano due squadre ...

