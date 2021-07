LIVE Italia-Russia 3-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: superiorità netta delle azzurre, partono bene Egoonu e compagne! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:38 L’appuntamento con la nazionale femminile è a martedì mattina, quando Sylla e compagne se la vedranno con la Turchia in un match già molto importante in ottica quarti di finale. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con il ricco programma olimpico. 03:35 Le azzurre hanno lanciato un segnale forte questa sera! Abbiamo dimostrato di essere estremamente competitivi anche in una partita in cui Egonu non è stata la solita Egonu. Partenza complessa per l’Italia, che probabilmente aveva bisogno anche di trovare ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:38 L’appuntamento con la nazionale femminile è a martedì mattina, quando Sylla e compagne se la vedranno con la Turchia in un match già molto importante in ottica quarti di finale. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento con il ricco programma olimpico. 03:35 Lehanno lanciato un segnale forte questa sera! Abbiamo dimostrato di essere estremamente competitivi anche in una partita in cui Egonu non è stata la solita Egonu. Partenza complessa per l’, che probabilmente aveva bisogno anche di trovare ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - Abernathy_Kira : Ma perché continuano a rimandare la live di Italia-Romania nel #basket3x3? Hanno dei ritardi nel cominciare? #Tokyo2020 #giochiolimpici - zazoomblog : LIVE – Italia-Sudafrica 2-0 Tokyo 2020: pallanuoto. RISULTATO in DIRETTA - #Italia-Sudafrica #Tokyo #2020: -