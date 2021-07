LIVE Italia-Russia 25-23, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: azzurre avanti col brivido dopo il primo set! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Mazzanti 25-23 COL brividoOOOO! Mani-out di Bosetti, che per un pelo non si becca la murata, Italia in vantaggio 1-0! 24-23 Voronkova annulla il primo. 24-22 QUANDO CONTA ARRIVA L’ATTACCO DI PAOLA EGONU! Due set-point per l’Italia! 23-22 Colpo piazzato da Voronkova, questa palla si poteva tirare sù. 23-21 STAMPATONAAAAAA DI DANESI SU FEDOROVTSEVA!!! Break importantissimo e time-out per la Russia. 22-21 Pipe stupendaaaaa di Pietrini, Fahr elude il muro avversario e lascia via libera alla compagna. 21-21 Ancora un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALe dichiarazioni di Mazzanti 25-23 COLOOOO! Mani-out di Bosetti, che per un pelo non si becca la murata,in vantaggio 1-0! 24-23 Voronkova annulla il. 24-22 QUANDO CONTA ARRIVA L’ATTACCO DI PAOLA EGONU! Due set-point per l’! 23-22 Colpo piazzato da Voronkova, questa palla si poteva tirare sù. 23-21 STAMPATONAAAAAA DI DANESI SU FEDOROVTSEVA!!! Break importantissimo e time-out per la. 22-21 Pipe stupendaaaaa di Pietrini, Fahr elude il muro avversario e lascia via libera alla compagna. 21-21 Ancora un ...

