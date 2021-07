LIVE Italia-Russia 2-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre crescono, sale il vantaggio nel terzo set! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-9 Pipe di Pietrini, mamma mia come giochiamo bene. 15-9 ANCORA PAOLAAAAA! Servizio vincente del nostro opposto, non ci fermiamo più! 14-9 ACEEEEE DI EGONU!! 13-9 MURONEEEEEE DI MALINOV SU FEDOROVTSEVA!!! Stiamo crescendo azione dopo azione! 12-9 BREAK! Ancora un attacco vincente di Egonu, che adesso sta salendo in cattedra. 11-9 MAMMA MIAAAAAA! Malinov da la giusta energia all’alzata, Egonu tira giù una bordata allucinante. 10-9 Koroleva passa dal centro. 10-8 Ancora un pallonetto di Egonu, Paola, che non è nella propria migliore serata in attacco, sta provando a variare i colpi, giocando anche ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-9 Pipe di Pietrini, mamma mia come giochiamo bene. 15-9 ANCORA PAOLAAAAA! Servizio vincente del nostro opposto, non ci fermiamo più! 14-9 ACEEEEE DI EGONU!! 13-9 MURONEEEEEE DI MALINOV SU FEDOROVTSEVA!!! Stiamo crescendo azione dopo azione! 12-9 BREAK! Ancora un attacco vincente di Egonu, che adesso stando in cattedra. 11-9 MAMMA MIAAAAAA! Malinov da la giusta energia all’alzata, Egonu tira giù una bordata allucinante. 10-9 Koroleva passa dal centro. 10-8 Ancora un pallonetto di Egonu, Paola, che non è nella propria migliore serata in attacco, sta provando a variare i colpi, giocando anche ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - SerenaPitotti : RT @Eurosport_IT: Lo spettacolo della ginnastica artistica femminile è pronto a cominciare ???????? La stella americana Simone Biles, ma anch… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Da Gabriele Detti a Odette Giuffrida, ai debutti delle nazionali di pallanuoto, basket e volley femminile: sarà un'altra… -