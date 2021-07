LIVE Italia-Russia 2-0, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre convincono nel secondo parziale! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Esce di misura la battuta di Fahr. 2-1 Mani-out di grande esperienza per Caterina Bosetti. 1-1 Risponde al centro Fetisova. 1-0 SI RIPARTE CON UN GRAN PRIMO TEMPO DI FAHR! 25-19 azzurre in scioltezza nel secondo set, prestazione convincente dell’Italia nel secondo parziale! 24-19 Non passa la battuta di Egonu. 24-18 Sono sei i set-point per l’Italia! 23-18 Passa solto il nastro la battuta di Fahr. 23-17 Scappa l’attacco di Voronkova, azzurre a due punti dal set! 22-16 Ancora un primo tempo di ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Esce di misura la battuta di Fahr. 2-1 Mani-out di grande esperienza per Caterina Bosetti. 1-1 Risponde al centro Fetisova. 1-0 SI RIPARTE CON UN GRAN PRIMO TEMPO DI FAHR! 25-19in scioltezza nelset, prestazione convincente dell’nel24-19 Non passa la battuta di Egonu. 24-18 Sono sei i set-point per l’! 23-18 Passa solto il nastro la battuta di Fahr. 23-17 Scappa l’attacco di Voronkova,a due punti dal set! 22-16 Ancora un primo tempo di ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - SwimSwam_Italia : Tokyo 2020: Prima Sessione Di Finali Olimpiche- Recap Live - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 25-23 4-2 volley femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Russia #25-23 #volley -