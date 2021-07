LIVE Italia-Romania, Olimpiadi basket 3×3 in DIRETTA: si comincia! Serve una vittoria per ipotecare la qualificazione (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.39 Finisce la prima sfida del programma odierno, con la vittoria delle padrone di casa nipponiche per 19-10 sulla Mongolia. Adesso tocca all’Italia!!! 3.38 Anche alla luce del risultato che si sta profilando all’orizzonte tra Giappone e Mongolia, in casa Italia la sfida contro le rumene è già di fatto fondamentale in ottica qualificazione ai playoff, perché una vittoria consentirebbe alle azzurre di guadagnare due partite di vantaggio nei confronti della zona eliminazione (con scontro diretto favorevole sulle ultime due in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.39 Finisce la prima sfida del programma odierno, con ladelle padrone di casa nipponiche per 19-10 sulla Mongolia. Adesso tocca all’!!! 3.38 Anche alla luce del risultato che si sta profilando all’orizzonte tra Giappone e Mongolia, in casala sfida contro le rumene è già di fatto fondamentale in otticaai playoff, perché unaconsentirebbe alle azzurre di guadagnare due partite di vantaggio nei confronti della zona eliminazione (con scontro diretto favorevole sulle ultime due in ...

