LIVE Italia-Romania, Olimpiadi basket 3×3 in DIRETTA: D’Alie trascina le azzurre al secondo successo! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.15 Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 4.13 Top scorer è chiaramente Rae Lin D’Alie con 13 punti e soprattutto con un fantascientifico 5/5 dall’arco! 22-14 La chiude D’Alie!!!! L’Italia sconfigge la Romania e si porta 2-1 nel round robin, ipotecando di fatto la qualificazione ai playoff!! 20-14 Romania che torna a -6 a 1’30” dallo scadere, ma alle azzurre basta un canestro per chiudere i conti! 19-11 D’Alie in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.15 Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 4.13 Top scorer è chiaramente Rae Lincon 13 punti e soprattutto con un fantascientifico 5/5 dall’arco! 22-14 La chiude!!!! L’sconfigge lae si porta 2-1 nel round robin, ipotecando di fatto la qualificazione ai playoff!! 20-14che torna a -6 a 1’30” dallo scadere, ma allebasta un canestro per chiudere i conti! 19-11in ...

