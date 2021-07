LIVE Italia-Messico 0-2, Olimpiadi softball in DIRETTA: azzurre sempre sotto dopo quattro inning (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Palla in foul, conto 2-2. 14.00 Due ball, uno strike. 13.59 Piancastelli eliminata con un giro di mazza che è di facile lettura, tocca a Longhi. 13.57 0-2 tra Italia e Messico dopo quattro inning, fuori causa anche Sanchez con eliminazione al volo in profondità a sinistra. 13.56 Bella, purtroppo, la valida di Gonzales, a sinistra, lei è salva in prima. Tocca ora a Sanchez. 13.55 La prende al volo Filler, secondo out. 13.54 Un ball, due strike. 13.53 Si riparte. E viene subito eliminata Vidales, c’è Gonzales al piatto. 13.52 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Palla in foul, conto 2-2. 14.00 Due ball, uno strike. 13.59 Piancastelli eliminata con un giro di mazza che è di facile lettura, tocca a Longhi. 13.57 0-2 tra, fuori causa anche Sanchez con eliminazione al volo in profondità a sinistra. 13.56 Bella, purtroppo, la valida di Gonzales, a sinistra, lei è salva in prima. Tocca ora a Sanchez. 13.55 La prende al volo Filler, secondo out. 13.54 Un ball, due strike. 13.53 Si riparte. E viene subito eliminata Vidales, c’è Gonzales al piatto. 13.52 ...

Advertising

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - infoitsport : LIVE Italia-Cina 13-22, Olimpiadi basket 3x3 in DIRETTA: niente da fare, azzurre battute - simoneta_91 : Complimentoni alla Rai che non trasmette una finale olimpica per una medaglia dell'Italia! ???? Costretto a seguirla… -