LIVE Italia-Germania 80-79, Olimpiadi basket in DIRETTA: 5? alla fine, azzurri di nuovo avanti! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prova la penetrazione Tonut, si fa sfuggire la palla sulla pressione altissima di Thiemann, persa Italia e possesso pericolosissimo Germania. Germania con Saibou, Voigtmann e Benzing a tre falli, Italia con il solo Gallinari e tanti a quota due. 80-82 Transizione veloce tedesca, Wagner appoggia a canestro e c’è time out da parte di Sacchetti. 80-80 1/2 Bonga, parità. 5? alla fine. Fontecchio ferma Bonga mentre cerca di tirare in penetrazione, sono liberi. 80-79 IL SORPASSO DI TONUT! ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProva la penetrazione Tonut, si fa sfuggire la psulla pressione altissima di Thiemann, persae possesso pericolosissimocon Saibou, Voigtmann e Benzing a tre falli,con il solo Gallinari e tanti a quota due. 80-82 Transizione veloce tedesca, Wagner appoggia a canestro e c’è time out da parte di Sacchetti. 80-80 1/2 Bonga, parità. 5?. Fontecchio ferma Bonga mentre cerca di tirare in penetrazione, sono liberi. 80-79 IL SORPASSO DI TONUT! ...

angelomangiante : Esclusiva con @HenrikhMkh live @SkySport : 'Ho avuto offerte dall'Italia e dall'estero, ma ho scelto di rimanere.… - fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - Eurosport_IT : Forza Vito, tutta Italia tifa per te ?????? La finale per l'oro nel Taekwondo -58 kg tra Dell'Aquila e Jendoubi parte… - SmorfiaDigitale : LIVE Olimpiadi, pallavolo donne: Italia-Russia. Nel surf Fioravanti ai ripescagg... - infoitsport : LIVE Italia-Germania 56-59, Olimpiadi basket in DIRETTA: fiammata di Melli, si rifanno sotto gli azzurri! -