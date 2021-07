LIVE Italia-Germania 56-59, Olimpiadi basket in DIRETTA: fiammata di Melli, si rifanno sotto gli azzurri! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-66 Bonga fa saltare Fontecchio e poi appoggia a canestro. 63-64 Dimenticato Thiemann vicino a canestro, schiacciata. 63-62 SIMONE FONTECCHIO! E C’E’ IL SORPASSO, IL SORPASSO DELL’Italia DA TRE PUNTI! TIME OUT Germania! 2’49” a fine terzo quarto! 60-62 1/2 Gallinari. Gallinari porta via la palla a Wagner, dal quale subisce il fallo che lo manda in lunetta con il bonus raggiunto a 3’13” dalla penultima sirena. 59-62 1/2 Wagner, ma la lotta a rimbalzo fa sì che ci sia rimessa Germania. Cerca di far valere il corpo Wagner, c’è il fallo di Gallinari che lo manda in ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-66 Bonga fa saltare Fontecchio e poi appoggia a canestro. 63-64 Dimenticato Thiemann vicino a canestro, schiacciata. 63-62 SIMONE FONTECCHIO! E C’E’ IL SORPASSO, IL SORPASSO DELL’DA TRE PUNTI! TIME OUT! 2’49” a fine terzo quarto! 60-62 1/2 Gallinari. Gallinari porta via la palla a Wagner, dal quale subisce il fallo che lo manda in lunetta con il bonus raggiunto a 3’13” dalla penultima sirena. 59-62 1/2 Wagner, ma la lotta a rimbalzo fa sì che ci sia rimessa. Cerca di far valere il corpo Wagner, c’è il fallo di Gallinari che lo manda in ...

