LIVE Italia-Germania 43-46, Olimpiadi basket in DIRETTA: gli azzurri recuperano, ma Maodo Lo lascia avanti i tedeschi all’intervallo (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – Italia: Gallinari 10; Germania: Lo 11 Sbaglia Mannion da tre, rimbalzo in attacco di Tonut, ma nel frattempo finisce il secondo quarto e fino a questo momento contano le due triple vicino alla sirena di Maodo Lo. 43-46 Maodo Lo incomprensibilmente lasciato solo sul lato debole, c’è un altro time out. Gravissima disattenzione difensiva azzurra. 9? alla seconda sirena. Air ball di Polonara da tre, restano 28?9 prima dell’intervallo. L’Italia avrà dunque 4?9 per l’ultimo possesso del periodo. 43-43 ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Gallinari 10;: Lo 11 Sbaglia Mannion da tre, rimbalzo in attacco di Tonut, ma nel frattempo finisce il secondo quarto e fino a questo momento contano le due triple vicino alla sirena diLo. 43-46Lo incomprensibilmenteto solo sul lato debole, c’è un altro time out. Gravissima disattenzione difensiva azzurra. 9? alla seconda sirena. Air ball di Polonara da tre, restano 28?9 prima dell’intervallo. L’avrà dunque 4?9 per l’ultimo possesso del periodo. 43-43 ...

